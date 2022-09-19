Galatasaray 'ın yaşayan efsanelerinden biri haline gelen ve kazanılan başarılarda büyük pay sahibi olan Fernando Muslera, şu ana kadar gösterdiği performansla herkesin büyük beğenisini kazandı.



Bu sezon oynanan maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla tıpkı eski günlerdeki gibi Aslan'ı ayakta tutan Muslera, son Konyaspor mücadelesinde de görevini başarıyla yerine getirdi.







