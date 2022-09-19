Galatasaray'da Fernando Muslera eskisi gibi!

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, bu sezon oynanan maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla tıpkı eski günlerdeki gibi Aslan'ı ayakta tuttu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Fernando Muslera eskisi gibi!
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19 Eylül 2022 08:12
Galatasaray 'ın yaşayan efsanelerinden biri haline gelen ve kazanılan başarılarda büyük pay sahibi olan Fernando Muslera, şu ana kadar gösterdiği performansla herkesin büyük beğenisini kazandı.

Bu sezon oynanan maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla tıpkı eski günlerdeki gibi Aslan'ı ayakta tutan Muslera, son Konyaspor mücadelesinde de görevini başarıyla yerine getirdi. 

 

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