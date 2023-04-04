Galatasaray'da Fenerbahçe sevinci

Fenerbahçe sahasında oynadığı derbide önce geçmesine rağmen Beşiktaş'a mağlup oldu, Galatasaray sevindi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Fenerbahçe sevinci
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04 Nisan 2023 10:58
Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesi Galatasaray'ı sevindirdi.

Ligdeki şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan sarı-kırmızılılarda, BAY haftasına 9 puan farkla girilmesinin büyük avantaj olduğu fikri ön plana çıktı.

Adana Demirspor maçı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İnşallah güzel bir maç olur. Temennimiz bu ama bizim için en yakın rakip Fenerbahçe. Onların puan kaybetmesini bekleyeceğiz ve isteyeceğiz" demişti. Fenerbahçe'nin yenilmesiyle Okan Buruk'un isteği de gerçekleşmiş oldu.

Sarı-kırmızılı takımda teknik heyet ve futbolcuların, Fenerbahçe'nin kaybetmesinin ardından büyük sevinç yaşadığı ortaya çıktı.



 

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