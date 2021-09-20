Galatasaray'da Feghouli yokları oynadı

Galatasaray'da Alanyaspor maçının devre arasında Morutan'ın yerine oyuna giren Feghouli, beklentilerin çok altında oynadı.



Maça hareket getirmek bir yana, sorumluluk almaktan kaçınan ve savunmaya da hiç yardım etmeyen Cezayirli futbolcunun performansı, istatistiklere yansıdı.



45 dakikalık bölümde 19 pas atan Feghouli, kaleye tek bir şut gönderemedi, isabetli ortası da yoktu. Girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü ve 6 kez de topu kaybeden Feghouli, 3 milyon 850 bin Euro'luk yıllık ücretiyle Galatasaray 'ın en çok kazanan futbolcusu konumunda bulunuyor.



Ayrıca tecrübeli oyuncunun puan başına 5 bin Euro primi ve çıktığı 10. ve 20. maçlarda da ekstradan 75'er bin Euro bonusu var.



FIFA'ya şikayet etmişti



Yüksek maaşına bakıldığında takımın kurtarıcısı olması beklenen Feghouli, bu sezon ligde 1 gol kaydetti. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Cezayirli futbolcu, geçtiğimiz sezon ise Belhanda ile birlikte alacakları yüzünden kulübü FIFA'ya şikayet etmişti.



