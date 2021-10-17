Galatasaray'da Feghouli'ye Falcao tarifesi!

Galatasaray'ın zorlu bir sürecin ardından kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile ayrılık süreci de oldukça zorlu bir şekilde gerçekleşmişti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Feghouli'ye Falcao tarifesi!
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17 Ekim 2021 09:43
Sezon başında kendisine takım bulması istenen Sofiane Feghouli çağrılara kulağını kapatınca mecburen takımda kalmıştı. Galatasaray yönetimi performansı kimseyi tatmin etmeyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cezayirli futbolcuyu devre arasında göndermek için kolları sıvadı.

ALACAKLARININ BİR KISMI...

Takvim'in haberine göre Feghouli krizini çözmek için 'Falcao taktiği' uygulanacak. Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesi alacaklarının bir kısmı ödenip feshedilmişti. Falcao da İspanya'ya gitmişti.

YARISINI TEKLİF EDECEKLER

Feghouli'nin Galatasaray'a bu sezonki maliyeti bonuslarla beraber 4 milyon Euro'nun üzerine çıkıyor. Yönetimin, 32 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi.

ŞU ANA KADAR ADIM ATMADI

Şu ana kadar ayrılık konusunda hiçbir adım atmayan Feghouli'nin bu teklife nasıl yaklaşacağı soru işareti. Tecrübeli yıldız teklifi kabul etmezse sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.


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