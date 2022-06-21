Galatasaray'da Feghouli ve Diagne'ye talip!

Galatasaray'da bu sezon sözleşmesi sona eren Feghouli ve Diagne, gelecek sezon yeniden aynı takımda buluşabilir.



Newspao'nun haberine göre Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli Yunan ekibi Panathinaikos'a önerildiler.



Geçtiğimiz günlerde eski Fenerbahçeli Slimani konusunda bir öneri alan Panathinaikos, bu kez Galatasaray'dan Diagne ve Feghouli önerisi ile karşı karşıya kaldı.



Galatasaray'ın yeni sezon kadrosunda yer bulması zor gözüken Mbaye Diagne'nin Sarı-Kırmızılılar ile 1 yıllık sözleşmesi kalmışken Sofiane Feghouli ise Haziran ayı sonunda bitecek sözleşmesi ile serbest kalıyor.



Galatasaray formasını toplamda 62 maçta terleten Diagne, 26 gol ve 4 asistle oynadı. 2017 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Feghouli ise 162 maçta 34 gol ve 32 asistle oynadı.





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