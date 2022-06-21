Galatasaray'da Feghouli ve Diagne'ye talip!

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli ile 1 yıl sözleşmesi kalan Mbaye Diagne için Panathinaikos iddiası geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Feghouli ve Diagne'ye talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Haziran 2022 12:30
Galatasaray'da bu sezon sözleşmesi sona eren Feghouli ve Diagne, gelecek sezon yeniden aynı takımda buluşabilir.

Newspao'nun haberine göre Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli Yunan ekibi Panathinaikos'a önerildiler.

Geçtiğimiz günlerde eski Fenerbahçeli Slimani konusunda bir öneri alan Panathinaikos, bu kez Galatasaray'dan Diagne ve Feghouli önerisi ile karşı karşıya kaldı.

Galatasaray'ın yeni sezon kadrosunda yer bulması zor gözüken Mbaye Diagne'nin Sarı-Kırmızılılar ile 1 yıllık sözleşmesi kalmışken Sofiane Feghouli ise Haziran ayı sonunda bitecek sözleşmesi ile serbest kalıyor.

Galatasaray formasını toplamda 62 maçta terleten Diagne, 26 gol ve 4 asistle oynadı. 2017 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Feghouli ise 162 maçta 34 gol ve 32 asistle oynadı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ