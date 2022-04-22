Galatasaray'da Feghouli takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Altay ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, ilk bölümde dripling/pas istasyonları çalışması yaptı.



Daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular, pozisyon oyunuyla idmanı sürdürdü. Antrenman dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla tamamlandı.



Tedavisi tamamlanan Sofiane Feghouli, kondisyonerler eşliğinde özel bir antrenman gerçekleştirdi.



Galatasaray, Altay maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.





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