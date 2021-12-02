Galatasaray'da Feghouli'nin yerine 3 aday

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Cezayirli yıldızın yerine alternatifler bakmaya başladı.



3 İSİM BELİRLENDİ



3.8 milyon Euro maliyeti el yakan 32 yaşındaki Feghouli'nin veliahtı olarak 3 isim belirlendi. Bu isimler Parma'dan Dennis Man, Bodo-Glimt'ten Ola Solbakken ve Bologna'dan Andreas Skov Olsen... Listedeki bu üç ismin de Feghouli gibi gerçek yerleri sağ kanat.



TEMASLAR DEVAM EDİYOR



Yaşları 22-23 arasında değişen Man, Solbakken ve Olsen'e geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor ve kulüpleri ile temaslar devam ediyor.





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