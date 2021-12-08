Galatasaray'da Feghouli ile özel görüşme

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımın tecrübeli isimlerinden Feghouli ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Feghouli ile özel görüşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2021 10:00
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Lazio deplasmanında en çok güvendiği isimlerin başında Sofiane Feghouli geliyor.

Cezayirli yıldızla aradaki buzları eriten ve son haftalarda sürekli şans vermeye başlayan Terim, öğrencisinin tecrübesinden yararlanmaya kararlı.

Son antrenmanda Feghouli ile özel bir görüşme yapan Terim'in, "Sahada sorumluluk almanı ve asla oyunu bırakmamanı istiyorum. Ön tarafta bizim için yapacağın iş çok kıymetli ama seni takım savunmasında da görmek istiyorum. Bu atmosferden ancak takım halinde mücadele edersek çıkabiliriz" dediği belirtildi.



 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.