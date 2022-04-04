Galatasaray'da Feghouli defteri kapandı

Cezayir'de sakatlanan ve derbiyi kaçıracak olan Sofiane Feghouli'nin Galatasaray defteri de kapandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Feghouli defteri kapandı
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04 Nisan 2022 10:19
Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Sofiane Feghouli, Galatasaray'ın uyarılarına rağmen Cezayir milli takımı ile maça çıkmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından yeniden adalesinde yırtık oluşan Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisinde de formasından uzak kalacak.

Bu anlamda 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile de sezon sonunda sözleşme yenilenmeyecek.

Feghouli, bu sezon çıktığı 29 maçta 5gol ve5 asistlik performans sergilemişti.

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