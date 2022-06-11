Galatasaray'da Fatih Terim sesleri!

Galatasaray'da sarı-kırmızılı camianın uzun süredir beklediği seçim gerçekleşti ve yeni başkan Dursun Özbek oldu. Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından, Fatih Terim sesleri yükseldi.
Galatasaray Lisesi'nin önünde seçim sonuçlarını bekleyen taraftarlar, başkan seçilen Dursun Özbek'in çıkış yapacağı sırada Fatih Terim tezahüratları yaptı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar "İmparator Fatih Terim" tezahüratı yaparken, Dursun Özbek ise tezahüratlara el sallayarak cevap verdi.
Galatasaray'da ikinci kez başkan seçilen Dursun Özbek daha sonra taraftarların yanından ayrıldı.
Galatasaray Lisesi'nin önünde seçim sonuçlarını bekleyen taraftarlar, başkan seçilen Dursun Özbek'in çıkış yapacağı sırada Fatih Terim tezahüratları yaptı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar "İmparator Fatih Terim" tezahüratı yaparken, Dursun Özbek ise tezahüratlara el sallayarak cevap verdi.
Galatasaray'da ikinci kez başkan seçilen Dursun Özbek daha sonra taraftarların yanından ayrıldı.
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