Galatasaray'da Fatih Terim'in Ocak'ta istediği sağ bek

Galatasaray'da Fatih Terim, devre arasında sağ bek rotasyonuna Altay'dan Cebrail Karayel'i istiyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Fatih Terim'in Ocak'ta istediği sağ bek
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05 Ekim 2021 11:05
Galatasaray'da Fatih Terim, Ocak ayında takıma ufak dokunuşlar yapmayı planlıyor. DeAndre Yedlin'in performansından memnun olmayan Terim'in oyuncunun Ocak ayında elden çıkarılmasını talep ettiği öğrenildi.

Terim'in yabancı kontenjanı nedeniyle sağ bekte iki yabancı istemediği ve Sacha Boey'un yanına da yerli bir sağ bek istediği belirtildi.

Fatih Terim'in gözüne kestirdiği ismin ise bu sezon Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay'ın en istikrarlı isimlerinden biri olan Cebrail Karayel olduğu öğrenildi.

Fatih Terim'in devre arasında yönetimden Yedlin'in gönderilip, yerine bu sezon 8 maçta 3 asistle oynayan sağ bek Cebrail Karayel'in transferini istediği bildirildi.


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