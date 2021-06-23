Galatasaray'da Fatih Terim'in imza günü

Galatasaray'da 5. dönemine başlayan deneyimli hocanın kontrat detayları bugün belirlenecek

Haber; Sözcü
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Galatasaray'da Fatih Terim'in imza günü
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23 Haziran 2021 12:16
Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas ve yönetiminin ilk işi kongrenin hemen ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne dönüp işbaşı yapan Fatih Terim ile yeni sözleşme imzalamak olacak.

Sarı kırmızılılardaki 5. dönemine başlayan deneyimli hocanın kontrat detayları bugün belli olacak.

Elmas yeni yönetimin futbol şubesi sorumluları ve Terim'in yarın da geniş kapsamlı bir görüşme yaparak transferleri masaya yatırması bekleniyor.




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