Galatasaray'da Fatih Terim dönüyor

Fenerbahçe derbisinin ardından 6 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası sona erdi.
Sarı-kırmızılıların ligde oynadığı Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını tribünden takip eden deneyimli teknik adam kupadaki Denizlispor maçında kulübedeki yerini alacak.
Galatasaray ile Denizlispor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı saat 21.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılıların ligde oynadığı Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını tribünden takip eden deneyimli teknik adam kupadaki Denizlispor maçında kulübedeki yerini alacak.
Galatasaray ile Denizlispor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı saat 21.00'de başlayacak.