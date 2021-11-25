Galatasaray'da Fatih Terim'den Morutan kararı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya maçı ilk 11'inde değişikliğe gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Fatih Terim'den Morutan kararı!
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25 Kasım 2021 19:29
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray'ın konuğu Marsilya oldu.

Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, son oynanan Fenerbahçe maçı sonrasında ilk 11'de değişikliğe gitti.

Galatasaray'da kaleci Muslera ve defans dörtlüsü yerini korurken, orta sahada Taylan - Berkan - Cicaldau üçlüsü yer aldı.

Morutan'ı yedek oturtan Terim, hücum hattında Feghouli, Kerem ve Diagne'ye görev verdi.




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