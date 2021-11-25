Galatasaray'da Fatih Terim'den Morutan kararı!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Galatasaray'ın konuğu Marsilya oldu.
Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, son oynanan Fenerbahçe maçı sonrasında ilk 11'de değişikliğe gitti.
Galatasaray'da kaleci Muslera ve defans dörtlüsü yerini korurken, orta sahada Taylan - Berkan - Cicaldau üçlüsü yer aldı.
Morutan'ı yedek oturtan Terim, hücum hattında Feghouli, Kerem ve Diagne'ye görev verdi.
Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, son oynanan Fenerbahçe maçı sonrasında ilk 11'de değişikliğe gitti.
Galatasaray'da kaleci Muslera ve defans dörtlüsü yerini korurken, orta sahada Taylan - Berkan - Cicaldau üçlüsü yer aldı.
Morutan'ı yedek oturtan Terim, hücum hattında Feghouli, Kerem ve Diagne'ye görev verdi.