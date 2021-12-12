Galatasaray'da Fatih Terim'den mini rotasyon

Sivas deplasmanı öncesi Galatasaray'da kadro da değişiyor. Avrupa'da yorulan Babel ve Feghouli gibi tecrübeli isimleri dinlendirmeye karar veren Terim, Morutan ile Halil'e ilk 11'de şans verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Fatih Terim'den mini rotasyon
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12 Aralık 2021 11:23
Aslan'da mini rotasyon yolda. Lazio deplasmanından yorgun dönen Sarı-Kırmızılı ekipte, tecrübeli isimlerin dinlendirilmesi planlanıyor.

Özellikle Babel ve Feghouli'yi kenara almayı planlayan teknik direktör Fatih Terim, Morutan ile Halil'i ilk 11'e alarak çift forvetli düzene dönmenin hesaplarını yapıyor. İleri uçta Diagne ile oyuna başlaması beklenen tecrübeli hoca, orta saha merkezinde ise Taylan ve Berkan'la devam edecek. Savunma hattında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Terim, Sivas'ta yorgun düşmesi muhtemel oyuncuları ise devre arasında çıkarmayı ve 2. yarıda farklı bir planla sahada olmayı düşünüyor.

Mohamed de formayı zorluyor

Diğer taraftan Lazio maçında 11'de şans bulamayan Mohamed'in de dünkü idmanda formayı bir hayli zorladığı öğrenildi. Terim, Mısırlı forveti en azından mücadelenin ikinci 45 dakikasında sahaya sürmeyi planlıyor.


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