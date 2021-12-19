Galatasaray'da Fatih Terim çok sinirlendi

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Galatasaray'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı.



Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi cezası nedeniyle locadan takip eden Fatih Terim, kaçan net gol fırsatları sonrası çok öfkelendi.



Deneyimli teknik adamın iki elini açarak tepki gösterdiği anlar objektiflere yansıdı.



Sarı kırmızılılar bu maçtan da galibiyetle ayrılamazken 24 puanla 10. sırada yer aldı ve lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü.





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