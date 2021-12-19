Galatasaray'da Fatih Terim çok sinirlendi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçında kaçan gollere sinirlendi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Fatih Terim çok sinirlendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2021 09:52
Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Galatasaray'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi cezası nedeniyle locadan takip eden Fatih Terim, kaçan net gol fırsatları sonrası çok öfkelendi.

Deneyimli teknik adamın iki elini açarak tepki gösterdiği anlar objektiflere yansıdı.

Sarı kırmızılılar bu maçtan da galibiyetle ayrılamazken 24 puanla 10. sırada yer aldı ve lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.