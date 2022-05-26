Galatasaray'da Fatih Terim ateşi yandı!

NECATİ ATEŞ: "FATİH TERİM'E SABREDİLMEDİ"

"Fatih hoca 'Galatasaray 'a bir miras bırakmak istiyorum' dedi. Bu oyuncular ondan alındı. Biz doğru bir iş yapmıştık. Ama maalesef sabredemediler ve bunu Türkiye'de yapabilecek tek adamı, Fatih Terim'i gönderdiler." demişti.



NECATİ ATEŞ'İN KIRGINLIĞI: BENİ VE SELÇUK İNAN'I İTİBARSIZLAŞTIRDILAR



"Devre arası bambaşka oyuncular alıp, bambaşka seviyelere çıkacaktık." diyen Ateş, "Her şey hazırdı ama bu fırsatı maalesef bize tanımadılar. Beni ve Selçuk hocayı itibarsızlaştırdılar. Son 4 yılda 4 kupa kazandık. Her sene nasıl başarılı olacaksın? Çok kırıldık, çok üzüldük. Çok iyi projelerimiz vardı. Çok iyi oyuncular alacaktık. Bizim o dönem alamadığımız bazı oyuncular şimdi 50 milyon euro, 100 milyon euro değerinde." ifadelerini kullanmıştı.







YouTube'da yayın yapan "Sportbox" isimli kanala geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Necati Ateş,demişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'insözlerinin ardından Fatih Terim'in eski yardımcısı Necati Ateş'in Twitter'daki profil fotoğrafını, Terim'in UEFA Avrupa Ligi elemelerinde atılan bir golden sonra sevindiği bir fotoğrafla değiştirmesi ve akabinde bunu tweet atması Galatasaraylıları heyecanlandırdı.Necati Ateş'in sosyal medyadaki yeni profil fotoğrafınıakılları karıştırdı. Profil resmini değiştirmesinin ardındanetiketiyle bir de tweet atarak değişikliği duyuran Ateş'in bu hareketi camiaya bir mesaj olarak algılandı. Bu değişiklik taraftarların dikkatinden kaçmazken, yeni yönetimle eski teknik heyetin dönebileceği iddia edildi. Başkan adaylarından Dursun Özbek'in Fatih Terim'i takımın başına getirmek istediği biliniyor.