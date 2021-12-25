Galatasaray'da Fatih Öztürk kaleyi devralıyor!

Galatasaray'da cezalı Taylan ve Cicaldau'nun yokluğunda özellikle orta alanda zorunlu değişikliğe gidilecek.



Sarı - kırmızılılarda Aytaç Kara ve Emre Kılınç'ın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.



Adana Demirspor maçında yedek soyunan Yedlin ve Aanholt'un da Anlatya'ya karşı 11'de yer alması bekleniyor.



Teknik direktör Fatih Terim'in, son karşılaşmada kulübeye çektiği Feghouli'yi de yine sahaya sürmeyi planlıyor.



Galatasaray'da İsmail Çipe yerine kalede Fatih Öztürk'e şans verileceği öğrenildi.





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