Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 2 eksik!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı.



Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 18 puana sahip.



Boey ve Arda Turan oynayamayacak



Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle maçta görev yapamayacak.



Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.



Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, yarın da kart görmesi durumunda 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.





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