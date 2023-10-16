Galatasaray'da Eyüp Aydın şans bekliyor

Galatasaray'da Bayern Münih'in altyapısından takıma katılan Eyüp Aydın, idmanlarda her geçen gün performansını yükseltmeye devam ediyor.
19 yaşındaki ön liberonun, teknik ekibin gözüne girdiği ve gelişiminden de bir hayli memnun kalındığı öğrenildi.
Genç futbolcunun, önümüzdeki günlerde daha çok forma şansı bulması bekleniyor
Eyüp'ün, özellikle Türkiye Kupası karşılaşmalarında sarı-kırmızılı formayla tanışması hedefleniyor.
19 yaşındaki ön liberonun, teknik ekibin gözüne girdiği ve gelişiminden de bir hayli memnun kalındığı öğrenildi.
Genç futbolcunun, önümüzdeki günlerde daha çok forma şansı bulması bekleniyor
Eyüp'ün, özellikle Türkiye Kupası karşılaşmalarında sarı-kırmızılı formayla tanışması hedefleniyor.