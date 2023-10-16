Galatasaray'da Eyüp Aydın şans bekliyor

Galatasaray'da idmanlardaki performansını artıran Eyüp Aydın, teknik heyetten forma bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Eyüp Aydın şans bekliyor
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16 Ekim 2023 10:18
Galatasaray'da Bayern Münih'in altyapısından takıma katılan Eyüp Aydın, idmanlarda her geçen gün performansını yükseltmeye devam ediyor.

19 yaşındaki ön liberonun, teknik ekibin gözüne girdiği ve gelişiminden de bir hayli memnun kalındığı öğrenildi.

Genç futbolcunun, önümüzdeki günlerde daha çok forma şansı bulması bekleniyor

Eyüp'ün, özellikle Türkiye Kupası karşılaşmalarında sarı-kırmızılı formayla tanışması hedefleniyor.  



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