Galatasaray'da Eyüp Aydın heyecanı!

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Teknik direktör Okan Buruk Türkiye Kupası'nda oynanacak Ümraniyespor maçı 11'ini belirlemeye başladı. Sezon başında Bayern Munih'ten transfer edilen Eyüp Aydın 11 heyecanı yaşanıyor. 19 yaşındaki oyuncu son oynanan Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında süre almıştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Eyüp Aydın heyecanı!
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17 Ocak 2024 13:51
Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk yarışı veren, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Galatasaray'da Teknik direktör Okan Buruk kadroda rotasyona gidecek.

Galatasaray 18 Ocak Perşembe günü Türkiye Kupası 5. Tur maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la karşılaşacak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele Rams Park'ta tek maç ele usulü ile oynanacak. Bu maçta Sarı-Kırmızılı takımda daha çok genç oyuncuların ve forma şansı bulmakta zorlanan oyuncuların süre alması bekleniyor.

CİMBOM'DA 11 DEĞİŞİYOR

Pazar günü Süper Lig'de Trabzonspor'la karşılaşacak Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk Davinson Sanchez'i 11'de başlatacağının sinyalini vermişti. Abdülkerim'i dinlendirecek olan Buruk'un savunmayı Ali Turap, Davinson Sanchez, Nelsson, Kazımcan'dan oluşturması bekleniyor.

EYÜP VE BERKAN 11'E!

Ümraniyespor maçında orta sahada değişicek. Teknik direktör Okan Buruk'un Trabzonspor maçını düşünerek Kerem Demirbay, Torreira ve Mertens'i maça yedek başlatması söz konusu. 19 yaşındaki Eyüp Aydın, Berkan Kutlu ve Ndombele orta alanda görev alacak. Kanatlarda Tete ve Zaha ikilisinin oynaması ön görülüyor.

BAYERN'DEN GELMİŞTİ!

Bayern Munih alt yapısında yetişen Eyüp Aydın sezon başında 250 bin Euro transfer bedeliyle kadroya katılmıştı. 1.81 boyundaki ön liberonun Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 19 yaşındaki futbolcu milli takım kariyerinde U15 ve U16 takımlarında forma giymişti.

ICARDI BUGÜN DÖNÜYOR!

Bugün takıma katılacak Icardi'nin Ümraniyespor maçında süre alması beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk Arjantinli golcünün Trabzonspor maçı kafilesinde yer alacağını belirtmişti. Yıldız futbolcunun yarın takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.

HALİL YİNE 11'DE BAŞLAYACAK!

Icardi ve Bakambu'nun yokluğunda Okan Buruk'un forvet bölgesinde şans verdiği Halil Dervişoğlu'nun Ümraniyespor maçına da 11'de başlaması büyük ihtimal. Okan Buruk'un son haftalarda şans verdiği 18 yaşındaki forvet oyuncusu Baran Demiroğlu'nun da sonradan süre alması bekleniyor.  

 
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