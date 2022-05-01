Galatasaray'da evdeki ruh geri dönüyor!

Galatasaray sahasında üst üste 4 lig maçını da kazanarak toparlanmaya başladı.
Kendi evindeki başarı grafiği bu sezon geçmiş yılların aksine dibe vuran Galatasaray, son haftalarda toparlandı.
Sarı Kırmızılı ekip, iç sahadaki son 4 lig maçını da kazanmayı başardı.
Bu periyotta Rize, Beşiktaş, Karagümrük ve Yeni Malatya'yı mağlup eden Cim Bom, bugün de Sivas karşısında seriyi sürdürmenin peşinde.
Kendi evindeki başarı grafiği bu sezon geçmiş yılların aksine dibe vuran Galatasaray, son haftalarda toparlandı.
Sarı Kırmızılı ekip, iç sahadaki son 4 lig maçını da kazanmayı başardı.
Bu periyotta Rize, Beşiktaş, Karagümrük ve Yeni Malatya'yı mağlup eden Cim Bom, bugün de Sivas karşısında seriyi sürdürmenin peşinde.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ