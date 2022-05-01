Galatasaray'da evdeki ruh geri dönüyor!

Galatasaray sahasında üst üste 4 lig maçını da kazanarak toparlanmaya başladı.



Kendi evindeki başarı grafiği bu sezon geçmiş yılların aksine dibe vuran Galatasaray, son haftalarda toparlandı.



Sarı Kırmızılı ekip, iç sahadaki son 4 lig maçını da kazanmayı başardı.



Bu periyotta Rize, Beşiktaş, Karagümrük ve Yeni Malatya'yı mağlup eden Cim Bom, bugün de Sivas karşısında seriyi sürdürmenin peşinde.





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