24 yaşındaki Brezilyalı yetenek Evander'in Galatasaray'a transferi artık an meselesi. Sarı-Kırmızılılar hem Sambacı'nın kulübü Midtjylland hem de oyuncunun kendisiyle anlaşmaya vardı.Genç 10 numaranın transferinde son sözü teknik direktör Okan Buruk söyleyecek. Başarılı çalıştırıcının onay vermesi halinde, görüşmelerdeki son pürüzler de giderilerek transfer gerçekleşecek. Galatasaray, Evander'in bonservisi için 7.5 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Sarı-Kırmızılılar, genç Sambacı'dan hem sahada faydalanmak hem de sonrasında çok daha yüksek bir bedelle satış yaparak kâr elde etmek istiyor. Şu sıralarda hafif bir sakatlığı bulunan Evander'in, mutabakat durumunda detaylı sağlık testlerinden geçirileceği de gelen haberler arasında.Geçen sezon Midtjylland'da 47 maçta boy gösteren Brezilyalı 10 numara, 17 gol 11 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.