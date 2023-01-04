Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.Ankaragücü'nde oynayan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak başkent ekibine katılmıştı.Taylan ile Emre, ilk kez Sarı-Kırmızılılar'a karşı rakip olacak. Ayrıca Ankara ekibinin kadrosunda yer alan ancak sarı kart cezası bulunan Tolga Ciğerci de bir dönem Galatasaray'da forma giymişti.