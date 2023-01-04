Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Ankaragücü'nde oynayan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak başkent ekibine katılmıştı.
Taylan ile Emre, ilk kez Sarı-Kırmızılılar'a karşı rakip olacak. Ayrıca Ankara ekibinin kadrosunda yer alan ancak sarı kart cezası bulunan Tolga Ciğerci de bir dönem Galatasaray'da forma giymişti.
Ankaragücü'nde oynayan Taylan Antalyalı ile Emre Kılınç, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak başkent ekibine katılmıştı.
Taylan ile Emre, ilk kez Sarı-Kırmızılılar'a karşı rakip olacak. Ayrıca Ankara ekibinin kadrosunda yer alan ancak sarı kart cezası bulunan Tolga Ciğerci de bir dönem Galatasaray'da forma giymişti.