Galatasaray'da esas hedef Avrupa!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin başındaki performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor.
Okan Buruk yönetiminde ligde üst üste 2 sezondur şampiyon olan sarı-kırmızılılar, bu sezon da 14. hafta itibarıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 6 puan fark attı. Üstelik ezeli rakibini Kadıköy'de mağlup etti, içerideki Beşiktaş derbisini de kazandı ve 12 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup lider konumda.
Hedeflerinin arasına Avrupa kupası da koyan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna namağlup devam ediyor. Galatasaray, 2 kulvarda da yenilgisiz giden Avrupa'daki tek takım konumunda.
BÜYÜK TAKDİR TOPLADI
Galatasaray'ın başında kırdığı rekorlara hemen hemen her hafta bir yenisini ekleyen; bu süreçte birçok zorlukla karşılaşan Buruk'un, en son Sivasspor deplasmanında takımı 10 kişi kalıp bir de geriye düştükten sonra oynattığı hücum futbolu ise taraflı tarafsız tüm kesimlerden büyük takdir topladı. Tek stoperi Sanchez'le, Berkan ve Sallai'yi de hücuma yönelik stoperler gibi oynatarak neredeyse 1-4-4 gibi farklı bir formasyona dönen Okan hocanın maçı çevirme konusundaki isteği, cesareti ve sonunda kazanması Galatasaray camiasında tam anlamıyla bir gurur kaynağı haline geldi.
HAYALİ AVRUPA'DA KUPA
Yeri geldiğinde beksiz oynayan, ona göre bir formül yaratan, yeri geldiğinde stopersiz de oynamaya başlayan Galatasaray, iki kulvarda birden zirve için mücadele ederken yine çok sayıda eksikle sahaya çıkacak. Okan Buruk'un bu kez nasıl tercihler yapacağı şimdiden merak konusu. Ancak görünen o ki, futbolcuyken Galatasaray'da UEFA Kupası kazanan Okan Buruk, teknik direktör olarak da sarı-kırmızılı takımı 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza emin adımlarla taşımaya devam edecek. Başarılı teknik adamın asıl hayali ise yeni yıldızı, bir de Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırabilmek.
Okan Buruk yönetiminde ligde üst üste 2 sezondur şampiyon olan sarı-kırmızılılar, bu sezon da 14. hafta itibarıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 6 puan fark attı. Üstelik ezeli rakibini Kadıköy'de mağlup etti, içerideki Beşiktaş derbisini de kazandı ve 12 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup lider konumda.
Hedeflerinin arasına Avrupa kupası da koyan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna namağlup devam ediyor. Galatasaray, 2 kulvarda da yenilgisiz giden Avrupa'daki tek takım konumunda.
BÜYÜK TAKDİR TOPLADI
Galatasaray'ın başında kırdığı rekorlara hemen hemen her hafta bir yenisini ekleyen; bu süreçte birçok zorlukla karşılaşan Buruk'un, en son Sivasspor deplasmanında takımı 10 kişi kalıp bir de geriye düştükten sonra oynattığı hücum futbolu ise taraflı tarafsız tüm kesimlerden büyük takdir topladı. Tek stoperi Sanchez'le, Berkan ve Sallai'yi de hücuma yönelik stoperler gibi oynatarak neredeyse 1-4-4 gibi farklı bir formasyona dönen Okan hocanın maçı çevirme konusundaki isteği, cesareti ve sonunda kazanması Galatasaray camiasında tam anlamıyla bir gurur kaynağı haline geldi.
HAYALİ AVRUPA'DA KUPA
Yeri geldiğinde beksiz oynayan, ona göre bir formül yaratan, yeri geldiğinde stopersiz de oynamaya başlayan Galatasaray, iki kulvarda birden zirve için mücadele ederken yine çok sayıda eksikle sahaya çıkacak. Okan Buruk'un bu kez nasıl tercihler yapacağı şimdiden merak konusu. Ancak görünen o ki, futbolcuyken Galatasaray'da UEFA Kupası kazanan Okan Buruk, teknik direktör olarak da sarı-kırmızılı takımı 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza emin adımlarla taşımaya devam edecek. Başarılı teknik adamın asıl hayali ise yeni yıldızı, bir de Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırabilmek.