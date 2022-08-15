Galatasaray'da erkek voleybola transfer

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İranlı smaçör Morteza Sharifi'yi transfer etti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Spor Toto takımında forma giyen 23 yaşındaki İranlı voleybolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.



Açıklamada, "İran milli takımının kadrosunda da yer alan Morteza Sharifi'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ