Galatasaray'da erkek voleybola transfer

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Morteza Sharifi'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da erkek voleybola transfer
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15 Ağustos 2022 15:53
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İranlı smaçör Morteza Sharifi'yi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Spor Toto takımında forma giyen 23 yaşındaki İranlı voleybolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "İran milli takımının kadrosunda da yer alan Morteza Sharifi'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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