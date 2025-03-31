Galatasaray'da yeni sezon öncesi planlamalar yapılırken önemli bir isim dikkat çekti.
Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda Dries Mertens'in ayrılacak olmasından dolayı saha içi liderliği üstlenebilecek bir yıldız öne çıktı.
İngiliz basınında yer alan haberlerde; sezon sonunda Manchester United'dan ayrılması beklenen piyasa değeri 6 milyon euro olan Christian Eriksen'in adının Galatasaray'la anıldığı vurgulandı.
Sarı-kırmızılıların Danimarkalı futbolcunun liderlik özellikleri ve Mertens'in yerini doldurabilecek kalitede olmasından dolayı böyle bir tercih yapacağı dile getirildi.
PERFORMANSI
Sezon sonunda Manchester United ile kontratı bitecek olan 32 yaşındaki Eriksen, bu sezon 27 resmi maça çıkarken 4 gol attı, 4 asist yaptı ve bin 436 dakika süre aldı.
Galatasaray'da Eriksen sürprizi!
Dries Mertens'in ayrılığı sonrası saha içi liderliği için Christian Eriksen'i gündemine alan Galatasaray, Manchester United'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Danimarkalı yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi planlamalar yapılırken önemli bir isim dikkat çekti.
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