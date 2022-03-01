Galatasaray'da Erick Pulgar kayıplarda

Galatasaray'da ön liberoya Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar, hocası Torrent'ten süre almakta zorlanıyor.

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Galatasaray'da Erick Pulgar kayıplarda
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01 Mart 2022 09:12
Galatasaray 'ın bu sezon belki de en büyük eksiği olan ve transferi için büyük çaba harcanan 6 numara pozisyonunda, ligin 2. yarısı itibarıyla değişen bir şey yok! Ön liberoya Fiorentina'dan kiralanan Erick Pulgar, hocası Torrent'ten süre almakta zorlanıyor.

İlk maçta 8 dakika, ikinci maçta 10 dakika, sonraki maçta 61 dakika sahada kalan Şilili yıldız, Rize karşısında kulübeden bile çıkamadı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, özellikle de Gedson Fernandes'in Rizespor formasıyla ortaya koyduğu performansı görünce, Pulgar tercihi nedeniyle Galatasaray Yönetimi'ni eleştiri yağmuruna tutmaya başladı.

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