Galatasaray'da Erick Pulgar fark yarattı

Burak Elmas yönetiminin danışman olarak göreve getirdiği Luis Campos'un direktifleri doğrultusunda devre arasında İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın formasını giyen Erick Pulgar, transfer edilmişti. Sarı-Kırmızılılar'ın orta sahadaki sorunlarını çözmek için kadroya katılan Şilili yıldız, en kritik maçlarda dahi süre almakta zorlandı. Pulgar ile ilgili olarak bir dönem de teknik direktör Domenec Torrent'in, kendi isteğiyle transfer edilmediği gerekçesiyle oynatılmadığı öne sürülmüştü. Fakat 28 yaşındaki futbolcu, son iki maçta ilk 11'de yer aldı.



Taraftardan tepki geldi



Geçtiğimiz hafta oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında önemli işler yapan Pulgar, dün de Altay mücadelesinde sahadaydı. Takımını başarılı bir şekilde organize eden Pulgar, orta sahadaki mücadelesi ile alkışları topladı. Torrent'in, Pulgar'ı daha önceki maçlarda oynatmaması sebebiyle de taraftarlar sosyal medya üzerinden Torrent'e tepki gösterdi.





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