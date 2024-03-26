Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray - Antalyaspor maçındaki penaltı pozisyonunu konuştuğuna dair bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Konuyla ilgili sarı kırmızılı takımda Erden Timur, konuşma kararı aldı.
Galatasaray'ın bugün 17.15'teki antrenmanı öncesi sportif A.Ş. başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısı düzenleyecek.
Konuyla ilgili sarı kırmızılı takımda Erden Timur, konuşma kararı aldı.
Galatasaray'ın bugün 17.15'teki antrenmanı öncesi sportif A.Ş. başkan Vekili Erden Timur, basın toplantısı düzenleyecek.