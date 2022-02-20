Galatasaray'da en kritik 2 maç

Süper Lig'de 26. haftaya 13. sırada başlayacakken Antalya'nın galibiyeti ve Kasımpaşa'nın berabere kalmasıyla kendini bir anda 15. sırada bulan Galatasaray, yarın akşam Göztepe deplasmanına çıkacak.



Kendisinden yalnızca 1 basamak geride bulunan İzmir temsilcisiyle oldukça kritik bir mücadeleye girişecek olan Cimbom, kaybetmesi durumunda düşme hattına ilk kez bu kadar yaklaşmış olacak. Haftaya da küme hattında bulunan Ç.Rize'yi evinde ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılılar'ı, olumsuz sonuçlar gelmesi durumunda sıkıntılı günler bekliyor.



Zorlu bir dönemece giren Galatasaray'da henüz galibiyetle tanışamayan teknik direktör Dominic Torrent de takımının psikolojik kırılma yaşayabileceği maçlara çıkacağını biliyor. Göztepe ve Ç.Rize maçlarının kendisinin de kaderini çizeceğini düşünen İspanyol çalıştırıcının, Florya'daki idmanlarda üzerlerinde büyük baskı hisseden oyuncularını mental açıdan da kritik maçlara hazırladığı ifade edildi.





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