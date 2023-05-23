Galatasaray'da en istikrarlı isim Kerem oldu!

Galatasaray'da, kadroya en fazla adını yazdıran isim 39 maçla Kerem Aktürkoğlu. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da en istikrarlı isim Kerem oldu!
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23 Mayıs 2023 10:13
Sezonun geri kalan kısmında 39 maça çıkan Galatasaray'da, kadroya en fazla adını yazdıran isim Kerem Aktürkoğlu oldu.

24 yaşındaki futbolcu 37 kez kadroya girerken, 36 maçta görev aldı. Kerem'i 36'şar defa kadroya dahil olan Barış, Gomis ve kaleci Okan takip etti.

Bu isimlerden Barış 28, Gomis 27, Okan ise 5 maçta süre aldı.

35 kez kadroya girip 26 maçta oynayan Berkan ile 34 defa kadroda yer alıp 33 maçta süre alan Nelsson da listede başı çeken diğer isimler. 

 
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