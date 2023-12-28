Galatasaray'da en hırçın 3 yıldız belli oldu!

Süper Lig'de sezonun ilk bölümünü kırmızı kart görmeden tamamlayan Galatasaray'da en fazla sarı kart gören isimler belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da en hırçın 3 yıldız belli oldu!
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28 Aralık 2023 09:28
Süper Lig'de sezonun ilk bölümünü kırmızı kart görmeden bitiren Galatasaray'da en fazla sarı kart gören isimler Fernando Muslera, Sacha Boey ve Lucas Torreira oldu.

Sarı- kırmızılı takımda sezonun ilk bölümünde 17 futbolcu, 36 sarı kart gördü.

Bu futbolcular arasında dörder kart gören Muslera, Boey ve Torreira, en hırçın isim olarak dikkati çekti. 

 
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