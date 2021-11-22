Galatasaray'da en çok koşan yine Berkan

Galatasaray'ın orta sahadaki 'dinamo'su Berkan Kutlu, derbide de en çok koşan oyuncu oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da en çok koşan yine Berkan
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22 Kasım 2021 14:02
Berkan İsmail Kutlu
Berkan İsmail Kutlu
Galatasaray
Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, dev derbide ilk 11'de görev yaptı.

Galatasaray 'ın orta alanında sergilediği mücadeleci görüntüyle dikkat çeken Berkan, maç boyunca adeta sahada ayak basmadık yer bırakmadı.

Berkan, 11,66 kilometrelik koşu mesafesiyle bu alanda Sarı-Kırmızılılar'ın en etkili ismi olmayı başardı. 


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