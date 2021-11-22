Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, dev derbide ilk 11'de görev yaptı.
Galatasaray 'ın orta alanında sergilediği mücadeleci görüntüyle dikkat çeken Berkan, maç boyunca adeta sahada ayak basmadık yer bırakmadı.
Berkan, 11,66 kilometrelik koşu mesafesiyle bu alanda Sarı-Kırmızılılar'ın en etkili ismi olmayı başardı.
Galatasaray 'ın orta alanında sergilediği mücadeleci görüntüyle dikkat çeken Berkan, maç boyunca adeta sahada ayak basmadık yer bırakmadı.
Berkan, 11,66 kilometrelik koşu mesafesiyle bu alanda Sarı-Kırmızılılar'ın en etkili ismi olmayı başardı.