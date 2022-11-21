Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Emre Taşdemir'in durumunun ciddi olmadığı ortaya çıktı.Adalesinde ağrı hisseden ve kendisini zorlamayan Emre, takıma verilen izinde tedavi olmaya başladı.27 yaşındaki sol bek, Antalya kampına kadar yüzde yüz hazır hale gelecek ve takımdaki yerini alacak.