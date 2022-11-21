Galatasaray'da Emre Taşdemir'in son durumu

Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Emre Taşdemir'in son durumu belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Emre Taşdemir'in son durumu
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21 Kasım 2022 13:29
Emre Taşdemir
Emre Taşdemir
Galatasaray
Galatasaray'da Başakşehir maçında sakatlanan Emre Taşdemir'in durumunun ciddi olmadığı ortaya çıktı.

Adalesinde ağrı hisseden ve kendisini zorlamayan Emre, takıma verilen izinde tedavi olmaya başladı.

27 yaşındaki sol bek, Antalya kampına kadar yüzde yüz hazır hale gelecek ve takımdaki yerini alacak. 

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