Galatasaray'da Emre Taşdemir'e yine gün doğdu

Sol bekte Kazımcan Karataş alternatifine sahip olan Okan Buruk, kadro dışı bıraktığı Emre Taşdemir'i A Takım'a aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Emre Taşdemir'e yine gün doğdu
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10 Eylül 2022 10:44
Yabancı kontenjanında yer kalmayan Galatasaray, istediği sol bek transferini gerçekleştiremedi. Okan Buruk, oyuncu ayrılığı kabul etmediği için çözümü içeride arayacak.

YENİ TRANSFER GÖZÜYLE BAKILIYOR

Kazımcan Karataş alternatifine sahip olan Buruk, kadro dışı bıraktığı Emre Taşdemir'i A Takım'a aldı. Son anda kalan Emre Taşdemir'e yeni transfer gözüyle bakılıyor.

2 GOL 2 ASİST

İptal edilen Rezerv Lig'de 4 maça çıkan oyuncu, 2 gol atıp 2 asist yapmıştı.  

 
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