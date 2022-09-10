Yabancı kontenjanında yer kalmayan Galatasaray, istediği sol bek transferini gerçekleştiremedi. Okan Buruk, oyuncu ayrılığı kabul etmediği için çözümü içeride arayacak.
YENİ TRANSFER GÖZÜYLE BAKILIYOR
Kazımcan Karataş alternatifine sahip olan Buruk, kadro dışı bıraktığı Emre Taşdemir'i A Takım'a aldı. Son anda kalan Emre Taşdemir'e yeni transfer gözüyle bakılıyor.
2 GOL 2 ASİST
İptal edilen Rezerv Lig'de 4 maça çıkan oyuncu, 2 gol atıp 2 asist yapmıştı.
YENİ TRANSFER GÖZÜYLE BAKILIYOR
Kazımcan Karataş alternatifine sahip olan Buruk, kadro dışı bıraktığı Emre Taşdemir'i A Takım'a aldı. Son anda kalan Emre Taşdemir'e yeni transfer gözüyle bakılıyor.
2 GOL 2 ASİST
İptal edilen Rezerv Lig'de 4 maça çıkan oyuncu, 2 gol atıp 2 asist yapmıştı.