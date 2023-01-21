Uğur Çiftçi transferi için Sivasspor'la anlaşan Galatasaray, takasta önerilen Emre Taşdemir'in gitmeyi kabul etmemesi üzerine rotayı değiştirdi.
SIRA GÜRAY VURAL'DA
Sarı-Kırmızılılar yeniden Antalyaspor'un tecrübeli sol beki Güray Vural'ı gözüne kestirdi.
EN AZINDAN SEZON SONUNA KADAR..
34 yaşındaki futbolcunun en azından sezon sonuna kadar bu bölgeyi idare etmesi planlanıyor.
SIRA GÜRAY VURAL'DA
Sarı-Kırmızılılar yeniden Antalyaspor'un tecrübeli sol beki Güray Vural'ı gözüne kestirdi.
EN AZINDAN SEZON SONUNA KADAR..
34 yaşındaki futbolcunun en azından sezon sonuna kadar bu bölgeyi idare etmesi planlanıyor.