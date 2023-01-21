Galatasaray'da Emre gitmiyor, sıra Güray'da!

Uğur Çiftçi için Sivasspor'la anlaşan Galatasaray, takasta önerilen Emre Taşdemir'in gitmeyi kabul etmemesi üzerine farklı bir strateji belirledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Emre gitmiyor, sıra Güray'da!
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21 Ocak 2023 16:01
Güray Vural
Güray Vural
Antalyaspor
Uğur Çiftçi transferi için Sivasspor'la anlaşan Galatasaray, takasta önerilen Emre Taşdemir'in gitmeyi kabul etmemesi üzerine rotayı değiştirdi.

SIRA GÜRAY VURAL'DA

Sarı-Kırmızılılar yeniden Antalyaspor'un tecrübeli sol beki Güray Vural'ı gözüne kestirdi.

EN AZINDAN SEZON SONUNA KADAR..

34 yaşındaki futbolcunun en azından sezon sonuna kadar bu bölgeyi idare etmesi planlanıyor. 

 
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