Galatasaray'da Emre Aşık sürprizi!

Galatasaray'da yeni dönemde Fatih Terim'in ekibinde değişiklik yaşanması bekleniyor.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'da Emre Aşık sürprizi!
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21 Haziran 2021 11:42
Galatasaray 'da Fatih Terim'in yeni ekibi belli oluyor. Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından Sarı-Kırmızılı takımda Fatih Terim yeniden göreve başlayacak. Terim'in yeni sezona yeni bir ekiple başlaması bekleniyor.

Emre Aşık ve Vedat İnceefe gelebilir

Fatih Terim'in geçen sezon ekibinde görev alan Ümit Davala ve Levent Şahin ayrılık mesajı yayınlayarak takımdan ayrıldıklarını açıklanmıştı. Ancak Leven Şahin'in yeniden Terim'in ekibinde yer alacağı konuşuluyor. Bu isim dışında Emre Aşık ve Vedat İnceefe ismi de gündemde.

Necati Ateş de yardımcı olacak!

Selçuk İnan görevine devam edecek. Ayrıca Terim'in ekibinde yer alan Necati Ateş bu sezon yardımcılığını üstelenecek. Riera'nın durumu ise henüz netleşmedi.


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