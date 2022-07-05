Galatasaray'da Emre Akbaba müthiş başladı!

Geçtiğimiz sezonu çok kötü geçiren be yeni sezona iyi başlamak isteyen Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.Sarı kırmızılılarda kampın en dikkat çeken ismi, performansıyla büyüleyen Emre Akbaba...Tüm çalışmalarda en önde olan Akbaba, Teknik Direktör Okan Buruk tarafından devamlı onore ediliyor.Geride kalan sezon Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu, Akdeniz ekibindeki başarılı performansıyla dikkat çekti. Emre Akbaba, şu anki formuyla ilk 11'e göz kırpıyor.