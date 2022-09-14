Galatasaray'da Emin formayı bırakmak istemiyor

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Emin Bayram, kırmızı kart cezalısı Abdulkerim Bardakçı'nın yokluğunda Kasımpaşa önünde ilk 11'de sahaya çıktı. Yenilen ilk golde hatası olsa da maçın genelinde iyi performans sergileyen 19 yaşındaki stoper, hocasını memnun etmeyi başardı.



Ligin başından beri Victor Nelsson'un yanında Abdülkerim'e şans veren Okan Buruk, takımının az sayıda gol pozisyonu vermesinden memnundu. Ancak Kasımpaşa önünde kritik müdahaleleri bulunan Emin'in forma rekabetine katılması genç hocayı memnun etti.



Kasımpaşa maçında cezasını tamamlayarak Konya karşılaşmasına çıkabilecek durumda olan Abdülkerim'den formayı kapmak isteyen Emin'in idmanlarda var gücüyle çalıştığı ifade edildi. Bu sezon ilk 11'de ilk kez maça çıkan genç stoperin formayı bırakmamak için elinden geleni yaptığı bildirildi.





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