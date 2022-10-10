Galatasaray'da Emin Bayram formayı zorluyor!

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı'nın alternatifi olarak sezona başladı.
Abdülkerim'in kırmızı kart gördüğü dönemde formayı alan Emin Bayram, performansıyla göz doldurdu.
İdmanlarda teknik heyetin gözüne giren 19 yaşındaki stoperin ilk 11'i zorladığı öğrenildi.
Emin Bayram bu sezon 3 lig maçında 225 dakika sahada kaldı.
Abdülkerim'in kırmızı kart gördüğü dönemde formayı alan Emin Bayram, performansıyla göz doldurdu.
İdmanlarda teknik heyetin gözüne giren 19 yaşındaki stoperin ilk 11'i zorladığı öğrenildi.
Emin Bayram bu sezon 3 lig maçında 225 dakika sahada kaldı.