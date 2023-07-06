Galatasaray'da Emin Bayram fırtınası!

Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram, Hull City maçındaki performansıyla dikkat çekti.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Emin Bayram fırtınası!
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06 Temmuz 2023 07:43
Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına Hull City karşısında çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin genç futbolcusu Emin Bayram, özel maçta gösterdiği performans ile dikkat çekti.

Stoke City Galatasaray'ın genç oyuncusu Emin Bayram için 2.5 milyon Euro'luk resmi teklif yapmıştı. Sarı-Kırmızılı takım bu teklifi kabul etmemişti.

İngiliz ekibi bu kez genç stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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