Galatasaray'da Emin Bayram fırtınası!

Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına Hull City karşısında çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin genç futbolcusu Emin Bayram, özel maçta gösterdiği performans ile dikkat çekti.
Stoke City Galatasaray'ın genç oyuncusu Emin Bayram için 2.5 milyon Euro'luk resmi teklif yapmıştı. Sarı-Kırmızılı takım bu teklifi kabul etmemişti.
İngiliz ekibi bu kez genç stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Sarı-kırmızılı ekibin genç futbolcusu Emin Bayram, özel maçta gösterdiği performans ile dikkat çekti.
Stoke City Galatasaray'ın genç oyuncusu Emin Bayram için 2.5 milyon Euro'luk resmi teklif yapmıştı. Sarı-Kırmızılı takım bu teklifi kabul etmemişti.
İngiliz ekibi bu kez genç stoperi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.