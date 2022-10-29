2013 yılında Galatasaray alt yapısında futbola başlayan Emin Bayram 2019 yılında Fatih Terim döneminde profesyonel yapıldı. Genç oyuncu daha 16 yaşındayken A Takım forması giymeye başladı.

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.86 boyundaki stoper Galatasaray'da aylık 25 bin TL kazanıyor. Emin Bayram bir diğer genç stoper Metehan Baltacı ile birlikte takımın en az kazanını. Metehan Baltacı da aylık 20 bin TL ücret alıyor.

Emin Bayram daha önce Galatasaray forması giyen başarı oyuncu Emre Çolak gibi Esenler Atışalanı'nda futbolla tanıştı. Emre Çolak'ı keşfeden emektar hoca Emin Tetikli, Emin Bayram'daki yeteneği görerek Galatasaray alt yapısına kazandırdı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda ilk 11'de forma giyen 19 yaşındaki stoper Emin Bayram, hatasız oynadı.Genç savunmacı, hocası Okan Buruk'tan performansıyla tam not aldı.