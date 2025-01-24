Galatasaray'da Emerson defteri kapandı

Galatasaray, sakatlanıp 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Emerson Royal'in transferinden vazgeçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Emerson defteri kapandı
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24 Ocak 2025 09:01
Sağ bek için Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü Emerson Royal'de sakatlık şoku yaşanıyor.

Milan'ın satmaya hazır olduğu ve Galatasaray'ın da bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü Brezilyalı oyuncu, önceki gün Girona ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı. Emerson'un 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Galatasaray da Sambacı'dan vazgeçip alternatiflere yöneldi. 

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