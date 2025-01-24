Galatasaray'da Emerson defteri kapandı

Sağ bek için Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü Emerson Royal'de sakatlık şoku yaşanıyor.
Milan'ın satmaya hazır olduğu ve Galatasaray'ın da bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü Brezilyalı oyuncu, önceki gün Girona ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı. Emerson'un 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Galatasaray da Sambacı'dan vazgeçip alternatiflere yöneldi.
Milan'ın satmaya hazır olduğu ve Galatasaray'ın da bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü Brezilyalı oyuncu, önceki gün Girona ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı. Emerson'un 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Galatasaray da Sambacı'dan vazgeçip alternatiflere yöneldi.