Galatasaray'da eksiklikler giderildi!

Golcü Bafetimbi Gomis, kaleci Pena ve orta saha oyuncusu Pulgar'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, sezonun kalan bölümünde çok daha iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.



Tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray, küme düşme hattının 3 puan üzerinde bulunuyordu. Sarı-kırmızılı ekipteki en büyük eksiklikler ise bitirici bir forvet, iyi bir kaleci ve orta alanı toparlayacak bir isimdi.



Kâğıt üzerinde bu üç bölge için de takviyeler yapıldı. Cim-bom, eski forveti Bafetimbi Gomis'i bedelsiz olarak kadrosuna katarken, bu gelişme teknik heyeti de rahatlattı. Çünkü Gomis hem tek hem de çift forvet sisteminde iyi performans sergiliyor.



BEKLENTİLER YÜKSEK



Diagne'nin sakatlığı, Muhammed'in yokluğu ve Halil'in tek forvet olarak etkisiz formu sonrasında Gomis'ten büyük işler bekleniyor.



Fiorentina'nın Şilili ön liberosu Pulgar'la birlikte de orta alandaki savunma gücü ve oyun kurma konularındaki eksiklerin giderilmesi bekleniyor. Pulgar'dan beklentiler oldukça yüksek.





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