Galatasaray'da Dybala için Icardi gerçeği

Paulo Dybala için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da Arjantinli oyuncu için maaş görüşmeleri sürüyor.
Sabah'ın haberine göre; Arjantinli hücum oyuncusu, temsilcisi Carlos Novel aracılığıyla Galatasaray yönetimiyle görüşmelere başladı. Trabzonspor karşılaşmasını izlemeye RAMS Park'a gelen menajer Novel, ilk olarak masaya 15 milyon Euro ile oturdu. Roma'da net 8 milyon euro kazanan 31 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de ücretini ikiye katlamak istedi. Ancak tecrübeli 10 numaranın bu talebine sarıkırmızılılar olumlu yanıt vermedi ve pazarlıklar sürüyor.
TAVAN ÜCRET ICARDI
Galatasaray cephesi, 10 milyon euro alan Mauro Icardi'yi tavan ücret olarak belirledi. Dybala tarafına da bu durum iletildi ve rakam 15'ten 12 milyon euro seviyesine geldi. Başarılı oyuncunun 3 milyon euro daha indirim yapması ve yıllık ücretini 10 milyon euro'nun altına çekmesi isteniyor. Galatasaray'da kariyerine devam etmeye sıcak bakan deneyimli hücum oyuncusunun Roma Kulübü ile performansa bağlı 1 yıl opsiyonu bulunuyor. İtalyan devi, maliyetinden dolayı Paulo Dybala'yı ocak ayında satmaya hazır.
"BEN GLADYATÖRÜM"
Kendi gol sevincini yaratan Dybala, elini çenesine götürerek yaptığı hareketi, "Gol atınca gladyatör gibi hissediyorum. Bu hareket de bir 'Savaşçı maskesini' simgeliyor" diyerek anlatmıştı.
İTALYA'DA MANŞETTE: "DYBALATASARAY!"
Paulo Dybala ile Galatasaray Kulübü arasındaki transfer görüşmeleri, İtalya'da da büyük ilgi gördü. Çizme basınında geniş yer ayrılan haberlerde; sarı-kırmızılı yönetim ile Roma'nın Arjantinli yıldızı arasındaki pazarlıkların detaylarına yer verilirken Corriere dello Sport, manşetinde "Dybalatasaray" başlığını kullandı.
Sabah'ın haberine göre; Arjantinli hücum oyuncusu, temsilcisi Carlos Novel aracılığıyla Galatasaray yönetimiyle görüşmelere başladı. Trabzonspor karşılaşmasını izlemeye RAMS Park'a gelen menajer Novel, ilk olarak masaya 15 milyon Euro ile oturdu. Roma'da net 8 milyon euro kazanan 31 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de ücretini ikiye katlamak istedi. Ancak tecrübeli 10 numaranın bu talebine sarıkırmızılılar olumlu yanıt vermedi ve pazarlıklar sürüyor.
TAVAN ÜCRET ICARDI
Galatasaray cephesi, 10 milyon euro alan Mauro Icardi'yi tavan ücret olarak belirledi. Dybala tarafına da bu durum iletildi ve rakam 15'ten 12 milyon euro seviyesine geldi. Başarılı oyuncunun 3 milyon euro daha indirim yapması ve yıllık ücretini 10 milyon euro'nun altına çekmesi isteniyor. Galatasaray'da kariyerine devam etmeye sıcak bakan deneyimli hücum oyuncusunun Roma Kulübü ile performansa bağlı 1 yıl opsiyonu bulunuyor. İtalyan devi, maliyetinden dolayı Paulo Dybala'yı ocak ayında satmaya hazır.
"BEN GLADYATÖRÜM"
Kendi gol sevincini yaratan Dybala, elini çenesine götürerek yaptığı hareketi, "Gol atınca gladyatör gibi hissediyorum. Bu hareket de bir 'Savaşçı maskesini' simgeliyor" diyerek anlatmıştı.
İTALYA'DA MANŞETTE: "DYBALATASARAY!"
Paulo Dybala ile Galatasaray Kulübü arasındaki transfer görüşmeleri, İtalya'da da büyük ilgi gördü. Çizme basınında geniş yer ayrılan haberlerde; sarı-kırmızılı yönetim ile Roma'nın Arjantinli yıldızı arasındaki pazarlıkların detaylarına yer verilirken Corriere dello Sport, manşetinde "Dybalatasaray" başlığını kullandı.