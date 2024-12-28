Galatasaray'da Dursun Özbek turnayı gözünden vurdu!

Galatasaray'ın sermaye artırımı başvurusu kabul edildi, Başkan Dursun Özbek'in seçim sürecindeki iki önemli vaadinin gerçekleşmesi için son aşamaya gelindi. Aslan yeni yılın ilk ayında Bankalar Birliği Anlaşması'ndan çıkacak, aynı zamanda Kemerburgaz'a taşınacak.
Sarı-kırmızılılarda bedelli sermaye başvurusunun SPK tarafından onaylanmasıyla beraber kulübün kasasına 1 milyar 728 milyon lira girdi. Bu paranın tamamının finansal yapılandırmada kullanılacağı belirtildi.
Böylece Bankalar Birliği'ne çıkmak için gerekli olan 2.7 milyar liranın önemli bir kısmının sağlanacağı bildirildi. SPK'ya bedelli başvurusu için gerekli olan finansmanın ise Başkan Dursun Özbek ile beraber Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu'nun kişisel gayretleriyle sağlandığı öğrenildi.
DÖVİZ CİNSİNDEN BORÇ
Sermaye artırımının tamamlanmasının ardından Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkmak için kalan kısmın da yine Özbek ile Kavukçu tarafından karşılanacağı vurgulandı. Yaklaşık 1 milyar liralık kısmın da bu ikili tarafından döviz cinsinden kulübe borç olarak verileceği ifade edildi.
Yine Kavukçu tarafından geliştirilen Mecidiyeköy'deki Rezidans Projesi'nden de 1 milyar 700 milyon liralık ek gelir beklendiği vurgulandı. Başkan Özbek'in Kemerburgaz'a taşınması sözü de yine kısa süre içine gerçekleşecek.
Sarı-kırmızılılarda bedelli sermaye başvurusunun SPK tarafından onaylanmasıyla beraber kulübün kasasına 1 milyar 728 milyon lira girdi. Bu paranın tamamının finansal yapılandırmada kullanılacağı belirtildi.
Böylece Bankalar Birliği'ne çıkmak için gerekli olan 2.7 milyar liranın önemli bir kısmının sağlanacağı bildirildi. SPK'ya bedelli başvurusu için gerekli olan finansmanın ise Başkan Dursun Özbek ile beraber Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu'nun kişisel gayretleriyle sağlandığı öğrenildi.
DÖVİZ CİNSİNDEN BORÇ
Sermaye artırımının tamamlanmasının ardından Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkmak için kalan kısmın da yine Özbek ile Kavukçu tarafından karşılanacağı vurgulandı. Yaklaşık 1 milyar liralık kısmın da bu ikili tarafından döviz cinsinden kulübe borç olarak verileceği ifade edildi.
Yine Kavukçu tarafından geliştirilen Mecidiyeköy'deki Rezidans Projesi'nden de 1 milyar 700 milyon liralık ek gelir beklendiği vurgulandı. Başkan Özbek'in Kemerburgaz'a taşınması sözü de yine kısa süre içine gerçekleşecek.