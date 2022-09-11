Galatasaray'da Dursun Özbek konuşacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, pazartesi günü saat 14.00'te konuşacak.

Abone Ol
Galatasaray'da Dursun Özbek konuşacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2022 15:47
Galatasaray, Dursun Özbek'in pazartesi günü saat 14.00'te açıklamalarda bulunacağını açıkladı.

Özbek, konuşmasında;

Transferler süreci,
Kemerburgaz arazisi,
Ada,
Mecidiyeköy binası,
Taç Spor,
Sponsorluklar,
Amatör sporlar ve hedeflerinden bahsedecek.

Başkan, Galatasaray'a dair tüm soruları canlı yayında yanıtlayacak.

İşte sarı-kırmızılı kulübün açıklaması;

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yarın saat 14.00'te GSTV'de canlı yayınlanacak "GÜNDEM ÖZEL" programında önemli açıklamalarda bulunacaktır."



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ