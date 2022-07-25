Galatasaray'da dün yapılması gereken olağanüstü mali genel kurul çoğunluk sağlanamayınca otomatikman 31 Temmuz'a ertelendi. Çoğunluk aranmayacak gelecek pazarki oturumda yönetim kritik konularda üyelerden onay isteyecek. Bu rutin buluşmayı farklılaştıran ise Başkan Dursun Özbek'ten başkası değil. Galatasaray Adası, Florya arsası, Mecidiyeköy binası, Kemerburgaz yeni kamp tesisi ile yeni taşınmazların alınması gibi konularda yetki isteyecek Özbek, bu süreci bizzat yönetiyor.Dursun Özbek, üyeleri tek tek arayarak kafalardaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyor. Özbek, şimdiye kadar Galatasaray Adası başta olmak üzere yapılan çalışmalarla ilgili üyelere hayli detaylı bilgiler vererek eleştirileri yanıtlıyor. Bununla birlikte Galatasaray Başkanı, üyeleri genel kurula katılmaya da davet ediyor. Dursun Özbek, pazar günü geniş katılımlı bir oturumda, yüksek kabul sayısıyla alınacak bir onayın camiaya olumlu bir mesaj olacağına inanıyor.Galatasaray camiası, kürek şubesinin etkinliğinde bir araya geldi. Organizasyonda konuşan Dursun Özbek,dedi. Transferlere dair konuşan Özbek,ifadelerini kullandı.