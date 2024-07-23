Galatasaray'da Dursun Özbek'e yeni danışman!

Galatasaray, Çetin Öztürk'ün başkan Dursun Özbek'in danışmanı olarak görev yapacağını duyurdu.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Sayın Çetin Öztürk, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ile "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in Danışmanı" olarak atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Sayın Çetin Öztürk, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar ile "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in Danışmanı" olarak atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
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